JAKARTA - Globalkustik kembali digelar di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, pada 1 Juli 2022. Dipandu Aisha Lahtiba dan Shandy luo, ajang ini menghadirkan Kaleb J yang sempat viral dengan lagu barunya, It’s Only Me.

Penyanyi bernama asli Harrel Kaleb Jonathaniel Sihombing itu berkolaborasi dengan PJ Morton membawakan enam lagu andalannya. Dia membuka penampilannya dengan berduet bersama Eclat menyanyikan lagu Berakhir.

Selanjutnya, dia berduet dengan Abe Bela Negara dan Abraham Edo membawakan lagu Tak Mau Sendiri. Penonton juga dimanjakan dengan lagu hits Kaleb berjudul Now I Know. Lagu tersebut membuat penonton serentak menyalakan flash light dan menggoyangkan ponsel.

Ditengah penampilannya, Kaleb juga menyiapkan sebuah kejutan untuk penonton di Anjungan Sarinah dengan membawakan secara medley lagu-lagu yang relate dengan perjalanan cintanya. Kembali, penyanyi 21 tahun ini berhasil membuat penonton di Anjungan Sarinah berteriak histeris.

Sebagai penutup, dia kemudian membawakan lagu It's Only Me yang sempat begitu populer di TikTok awal 2022. Globalkustik akan kembali digelar di Anjungan Sarinah pada 8 Juli mendatang. Selain kehadiran penyanyi pilihan, acara ini juga akan memberikan give away menarik untuk penontonnya.

Globalkustik akan kembali digelar di Anjungan Sarinah pada 8 Juli mendatang. Selain kehadiran penyanyi pilihan, acara ini juga akan memberikan give away menarik untuk penontonnya.

(SIS)