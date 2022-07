JAKARTA - Fakta Kim Yoon Hee menjadi isu yang banyak dicari warganet ketika namanya viral di media sosial. Dia mencuri perhatian publik ketika berakting sebagai anak SD di sebuah web series. Padahal, dia sebenarnya berusia 21 tahun.

Siapa sebenarnya Kim Yoon Hee dan apa yang menarik darinya? Berikut lima fakta seputar Kim Yoon Hee yang dikutip dari berbagai sumber.

1.Awal Terkenal

Fakta Kim Yoon Hee pertama adalah sang aktris viral ketika channel YouTube Cheeze Film merilis episode perdana web drama I Lost My Sight While Trying to Save My Friend, pada 18 Juni 2022.

Video berjudul ‘A 21 year old woman dan a 13 year old man met (perempuan 21 tahun dan pria 13 tahun bertemu)’ itu berdurasi sekitar 9 menit. Dalam web series itu dia berperan sebagai siswa SD bernama Yoon Hee.

2.Wajah Super Imut

Kim Yoon Hee memiliki baby face dengan mata besar, bibir penuh, dan pipi chubby. Tampilan imutnya didukung pula dengan tubuhnya yang petite dengan tinggi badan yang hanya 151 sentimeter. Hal inilah yang membuat dia masih layak memerankan karakter anak SD.

Fakta Kim Yoon Hee. (Foto: Instagram/@unis_xx)

3.Bukan Artis Pendatang Baru Dia sebenarnya bukan wajah baru di dunia akting karena sudah membintangi sederet web drama sebelum akhirnya viral. Drama 187cm 151cm Bully, Pepero Was Taken Away on Pepero Day, 187cm vs 185cm, A Short Friend, dan I lost My Sight While Trying to Save My Friend. Penggemar memujinya sebagai aktris dengan akting natural. Fakta Kim Yoon Hee. (Foto: Instagram/@unis_xx) 4.Aktris Tanpa Agensi Kim Yoon Hee diketahui tidak berada di bawah naungan agensi manapun saat ini. Namun setelah viral dan mendapat perhatian publik bukan tak mungkin agensi hiburan mulai meminangnya. Fakta Kim Yoon Hee. (Foto: Instagram/@unis_xx) 5.Pekerja Keras Menurut KBIZoom, Kim Yoon Hee memang bercita-cita jadi aktris sejak kecil. Namun perjalanannya tak mudah. Untuk menghidupi dirinya, dia masih harus menjalani pekerjaan paruh waktu sambil syuting drama.* Fakta Kim Yoon Hee. (Foto: Instagram/@unis_xx)