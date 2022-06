SEOUL - Kabar bahagia datang dari artis Joo Min Ha. Dia akan menikah bulan depan dengan Yoo II setelah menghabiskan waktu 4 tahun untuk berpacaran.

Mengutip dari Soompi, Joo Min Ha mengungkapkan kalau mereka akan menikah pada 17 Juli mendatang. Lebih lanjut dia kemudian membeberkan alasannya memutuskan untuk menikah dengan Yoo II.

"Mempelai pria memiliki visual yang bagus, dan dia adalah orang yang positif. Saya senang menikah dengan orang yang luar biasa," ujar Joo Min Ha, dikutip pada Kamis (30/6/2022).

Dia juga mengatakan kalau calon suaminya itu kini bekerja sebagai pengusaha setelah bukan lagi menjadi anggota boyband 5urprise.

"Dia adalah kenalan yang sudah lama saya kenal. Dia hebat dalam memasak, dan dia sangat mandiri. Dia adalah orang yang nyaman untuk bersama," kata dia lagi.

Dia menambahkan "Saya merasa senang sekaligus terbebani. Saya dengan tulus bersyukur bisa menikah di tengah berkah dan minat banyak orang".

Sebagai informasi, Joo Min Ha memulai debutnya dengan membintangi drama Sharp (2006) kemudian ada "My Wife Is a Super Woman", "Wonderful Days", "Cunning Single Lady","Witch's Court", "Voice 2", dan "Legal High".

Sementara Yoo II memulai debutnya melalui web drama "After School: Lucky of Not" dan dia juga membintangi "You Will Love Me", "Monster", "That Man Oh Soo".

Tak sampai disitu, Yoo Il adalah anggota dari grup aktor Korea Selatan '5urprise', tetapi dia meninggalkan Fantagio pada April 2020 bersama dengan anggota lainnya setelah kontrak mereka berakhir.