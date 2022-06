JAKARTA - Sinetron Kuraih Bintang 2 selalu menawarkan cerita yang menarik, memotivasi dan menginspirasi lewat kisah seorang anak bernama Ucup, dapat disaksikan setiap hari, pukul 20.00 WIB.

Kuraih Bintang kali ini bercerita tentang Ucup berinisiatif untuk melatih Chiko dengan menggunakan ketapel sebagai pengganti Raket, kemudian Chiko pun senang melihat metode pelatihan yang diberikan oleh Ucup. Sebelumnya Ucup juga sempat dilatih lagi oleh Along, kemudian Bara meminta Along mengajari Nino namun Along menolak, karena ia ingin fokus untuk mengurus restoran miliknya.

Kemudian di sisi lain Ucup meminta bantuan Tasya untuk mencarikan Mamang nya yang hilang dan akhirnya ada titik cerah. Tasya mengabarkan Ucup bahwa Mamangnya bisa dihubungi, Ucup pun menginformasikan bahwa dia sekarang tinggal di Ciherang. Mamangnya berjanji segera ke sana Info kedatangan Mamang Ucup yang dikira Sultan karena karena mulai ramai, yeyen pun berusaha mencari simpati dari Mamang Ucup.

Lalu, Bryan mau makan di resto Along diajak oleh Haris. Nino masih memikirkan atas penolakan Along, Nino senang saat Bara datang membawa raket baru yang keren. Bryan belajar teknik badminton dari buku, Haris mengusulkan belajar saja dari youtube.

Bagaimakaha kisah Ucup dan kawan-kawan selanjutnya? Saksikan terus sinetron Kuraih Bintang Season 2 setiap hari, pukul 20.00 WIB di MNCTV.

Program sinetron Kuraih Bintang 2 merupakan produksi dari MNC Pictures, production terbesar di Indonesia yang merupakan anak usaha dari PT MNC Studios International Tbk.

(aln)