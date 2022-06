JAKARTA - Kabar duka tengah menyelimuti artis Ayu Anjani. Dia baru saja kehilangan adik dan ib tercinta karena insiden tenggelamnya kapal di kawasan perairan Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo pada Selasa, 28 Juni 2022.

Lewat unggahan Instagram, Ayu mengungkapkan kesedihan. Lantaran, dia harus rela kehilangan dua orang terkasih dari hidupnya. Dalam postingan foto, dia terlihat cantik mengenakan hijab sedang selfie bersama ibunya.

Kemudian dalam kolom keterangan dia menuliskan pesan dari hati yang sangat menyentuh. Juga dia ternyata menyimpan rasa penyesalan setelah kepergian ibunya.

"Ma, maafin Ayu belum bisa jadi anak yang baik buat mama. Ayu belum sempat minta maaf sambil cium kaki mama. Maafin Ayu yang terlalu cuek. Maafin Ayu yang selalu lalai," tuturnya seperti dikutip dari Instagram Ayu Anjani, Rabu (29/6/2022).

Tak sampai disitu, dalam pesannya itu Ayu berjanji akan menjadi orang sukses seperti impian sang ibunda semasa hidupnya.

"Mama tenang aja. Ayu akan jadi orang yang sukses seperti yang mama minta. Papa juga akan hidup enak sama adik-adik yang lain. Jadi mama tenang aja yah," jelas Ayu.

Di akhir keterangan dia tak lupa berterima kasih kepada mendiang ibunya yang telah melahirkannya hingga sukses seperti sekarang ini.

"Makasih udah lahirin Ayu. Meskipun kadang kita beda pendapat, tapi mama tau kan sesayang apa Ayu sama keluarga. Ma, sekali lagi maafin ayu ya. I love you to the Heaven and back. Al Fatihah," tutup Ayu.

Sebagai informasi, ibu Ayu Anjani, Jumiatun Widaningsih dan adiknya Annisa Fitriani menjadi salah satu korban meninggal dunia dari kejadian tenggelamnya kapal di kawasan perairan Taman Nasional Komodo (TNK), Labuan Bajo pada Selasa, 28 Juni lalu (28/6/2022).

Menyoal jenazah sang ibu dan adiknya tiba dari Labuan Bajo, Ayu Anjani memastikan keduanya akan sampai di Jakarta hari ini, Rabu, 29 Juni 2022.