Beberapa waktu lalu, Luna Maya mengunggah foto di instagramnya @lunamaya yang menunjukan sepucuk surat dari seseorang berinisial “PC” dengan isi pesan “i’m here for you ❤”. Postingan tersebut pun mendapatkan banyak pertanyaan dari netizen maupun para teman sesama selebriti seperti Raffi Ahmad.

Dia pun memberikan komentar. “OH jadi ini, SIAPA INI???? Kok ga cerita sih??😮,” tulis akun @raffinagita1717.

Hal itu pun diklarifikasi oleh Luna Maya di sebuah program televisi pada Kamis (23/6) bahwa inisial “PC” membuat dia merasa nyaman selama liburan ke luar negeri, dan ternyata kenyamanan itu didapatkan dari kehangatan Plossa Citrus. Plossa Citrus merupakan varian terbaru dari Plossa, Alat Setel Kepala dan Tubuh dari Enesis Group.

Luna Maya dan Raffi Ahmad pun langsung berbincang dengan Ryan Tirta Yudhistira selaku Chief Sales & Marketing Enesis Group, mengenai Plossa Citrus dan apa beda nya dari varian yang lain.

Ryan mengungkapkan bahwa Plossa sebelumnya mempunyai tiga varian, Blue Mountain, Eucalytpus dan Panasin. Semua varian Plossa mengandung Eucalyptus Oil, yang diklaim mengandung antivirus.

Selain itu terdapat kandungan menthol yang berfungsi sebagai bronchodilator untuk menyegarkan napas seketika ketika sedang hidung mampet maupun flu. Plossa Citrus sendiri mempunya manfaat dari kandungan Citrus yang segarnya menembus kepala.

Foto: Enesis Group





Luna Maya pun menambahkan dia selalu membawa Plossa Citrus saat traveling. “Karena Plossa adalah must have item, ga pernah ketinggalan ada di koper, di tas, di alat make up dan selalu stock Plossa,” ujarnya.

“Kalo traveling pasti jalan-jalan kan terus kalo pegel bisa langsung bisa pijet-pijet, kalau badan rasa gak enak juga bisa langsung kerokan, ini ciri khas Indonesia banget. Kalau di pesawat kelamaan, kedinginan langsung hirup inhalernya. Lalu bisa oles juga di masker biar tidak pengap,” tutur Luna.

Plossa mempunyai empat manfaat dalam satu alat yaitu Pijat, Kerokan, Roll On dan Inhaler. Keunggulannya ini membuat Plossa dapat menyetel kepala dan tubuh. Jika sakit kepala, hidung mampet, mual, flu, masuk angin, stress serta mau masalah apa saja, Plossa-in saja!

Dapatkan di minimarket, supermarket, maupun Enesis Official Store di e-commerce favorit kamu.

CM

(Wul)