JAKARTA - Tanggal 27 Juni menjadi hari yang spesial untuk Azriel Hermansyah. Pasalnya, tepat di hari ini, putra Anang Hermansyah dan Krisdayanti tersebut genap berusia 22 tahun.

Di momen ulang tahunnya ini, Azriel pun mendapatkan banyak doa dari orang-orang terdekatnya. Salah satunya, sang kakak, Aurel Hermansyah.

Ucapan ulang tahun tersebut dituliskan Aurel lewat media sosial Instagramnya. Melalui platform itu, istri Atta Halilintar ini mengunggah potret kebersamaannya dengan sang adik.

“Hi adikku. Azriel Hermansyah, selamat ulang tahun ya dek,” kata Aurel seperti dikutip dari keterangan fotonya, Senin (27/6/2022).

Namun, bertepatan dengan ulang tahun Azriel ini, Aurel mengungkapkan kesedihannya. Sebab, ini menjadi momen pertama kalinya Aurel memperingati ulang tahun sang adik saat keduanya dipisahkan oleh jarak.

“Sedih banget selama 22 tahun blm pernah ultah ga bareng kaya gini,” tulis Aurel disertai emoji menangis.

Meski tidak dapat bersama, ibu satu anak ini tetap menitipkan doa untuk Azriel yang tengah berada di luar negeri bersama sang ayah serta ibu sambungnya. “Yaudah yang penting doanya de. Semoga panjang umur,sehat selalu,selalu dalam lindungan Allah, pokoknya yg terbaik ya de. Love u de,” kata Aurel lagi.

Kesedihan serupa juga diungkapkan Azriel yang saat ini sedang berada di Meksiko. “Tahun ini nggak bisa rayain ulangtahun bareng.. makasih kak buat doanya. I love you so much kakak,” tulis Azriel di kolom komentar.