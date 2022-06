DRUMMER Ikmal Tobing telah resmi mempersunting wanita pilihan hatinya, Indah Lolita Bahar pada Sabtu, 25 Juni 2022 kemarin. Berlangsung di Lounge Hotel Sultan, Jakarta Pusat, mantan drummer grup band T.R.I.A.D dan Mahadewa ini menikahi Indah dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, logam mulia 92 gram, emas 24 gram, uang tunai sebesar Rp 256.022, hingga sepeda seharga ratusan juta rupiah.

Sebagai pengantin baru, tentunya mereka sudah memiliki rencana untuk honeymoon alias bulan madu. Amerika Serikat menjadi negara tujuan Ikmal Tobing dan sang istri.

"Kita penginnya ke Amerika, sih," kata Ikmal Tobing saat konferensi pers usai akad nikah.

Namun keinginan bulan madu itu kemungkinan akan dilakukan setelah menggelar acara resepsi pernikahan.

"Cuma tunggu, target gue kan penginnya November nikahnya. Tapi yang penting gue halalin dulu. Nanti kita Insya Allah ada resepsi lagi, penginnya. Sambil kita pikirin kapan kita liburan honeymoon-nya," ungkap Ikmal Tobing.

Selain Amerika Serikat, pasangan yang berkenalan pada 2021 ini berencana untuk keliling Eropa.

"Kita pengin ke US, UK, penginnya sekaligus. Tapi untuk ke Eropa-nya, Inggris, gue pengen ke Old Trafford, museum The Beatles, Nirvana," terang Ikmal.

Seperti diketahui, penabuh drum Ikmal Tobing dan Indah Lolita memiliki kisah cinta yang singkat sebelum akhirnya menikah. Mereka bertemu di September 2021 lalu memutuskan pacaran selama dua bulan di awal tahun 2022. Setelah itu Ikmal Tobing mantap melamar Indah dan memutuskan segera menikahi sang kekasih.