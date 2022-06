JAKARTA - Ivan Gunawan dan Ruben Onsu diketahui sudah bersahabat sejak lama. Kebersamaan keduanya juga sering terlihat dalam berbagai acara.

Mendengar sang sahabat sedang sakit, Ivan pun mengunggah foto bersama Ruben. Dia menunjukan rasa perhatian terhadap sahabatnya melalui tulisan dalam keterangan foto tersebut.

"Lu sehat atau lagi sakit cerita yah," ujar desainer tersebut dalam akun Instagramnya, dikutip Jumat (24/6/2022).

Tulisan dirinya tak berhenti sampai ungkapan perhatian. Mantan pacar Rossa ini juga menyinggung soal kematian.

"Gue enggak mau tau dari orang kalo lu sudah mati," tulis dia.

Meski begitu, dia juga mengatakan bahwa dirinya mencintai sahabat dekatnya itu. Unggahannya pun mendapat banyak komentar netizen. Mereka mendoakan kesehatan untuk keduanya.

"Sehat-sehat buat kalian berdua ya. Sahabat selamanya,” tulis netizen.

"That’s what friends are for, ya Mas Igun, sehat selalu buat kalian,” tambah netizen.

Ruben Onsu diketahui mengidap penyakit serius di bagian kepala. Namun dia menolak untuk menjelaskan lebih detail penyakit yang tengah diidapnya. Belakangan dia menyatakan bahwa kondisinya sudah mulai pulih.