JAKARTA - Jerren Lim membuat sebuah proyek istimewa yang sengaja dipersembahkan dirinya untuk menyambut Hari Musik Sedunia yang jatuh pada 21 Juni 2022 kemarin. Tak sendiri, rekam dari Awkarin ini bahkan mengajak 12 musisi untuk membuat sebuah cover lagu milik Demi Lovato.

Bukan tanpa sebab pria 25 tahun ini memilih untuk membawakan lagu Anyone milik Demi Lovato. Namun, ia bersama para musisi lainnya ingin membawa pesam terkait kesehatan mental yang sedang banyak diperbincangkan masyarakat saat ini.

"Lagu ini (Anyone - Demi Lovato) berbicara mengenai pentingnya seseorang dalam perjalanan hidup dan kesehatan mental sesama," tulis Jerren dalam unggahan akun Instagram miliknya.

"Terlepas dari latar belakang yakni gender, agama, suku, ras, orientasi seksual, umur, lokasi gue yang di #Amerika dan mereka di #indonesia dan lain sebagainya #musik menyatukan kita semua," sambungnya.

Ide dari Jerren sontak menuai banyak komentar positif dari rekan-rekannya dan juga netizen. Bahkan, unggahannya di Instagram langsing dibanjiri dengan cukup banyak komentar bernada positif terkait hal tersebut.

"This is really cool!," tulis Indra Aziz, yang juga merupakan pelatih vokal.

"Wow I got goosebumps, this is amazing!! And love the song choice too,” lanjut akun verbayasagala. “Keren banget,” timpal galihsulis45. Sementara itu, dari 12 musisi yang mengcover lagu Anyone milik Demi Lovato beberapa diantaranya merupakan kontestan Indonesian Idol. Sebut saja Kezia Sirait, Azhardi Athariq, Kelvin Joshua, Olivia Pardede, Awdella, Ola Elannor, hingga Deven Christiandi Putra. Sebagaimana diketahui, Jerren Lim merupakan seorang advokat kesehatan mental yang juga merupakan pemilik platform kesehatan mental ND Talk dan Digital Mental Coach bersama dengan Karin Novilda alias Awkarin. Ia juga dikenal sebagai salah seorang influencer yang gemar membuat konten terkait mental dan psikologis.