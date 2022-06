JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Sivia Azizah, mantan member Blink ini baru saja melakukan prosesi pernikahannya bersama sang pujaan hatinya, Sabtu (18/06/22). Hal tersebut mengejutkan warganet, khususnya penggemar dari Sivia.

Dalam stori akun Instagram miliknya @siviazizah, ia tiba-tiba mengunggah cuplikan video prosesi akad nikah. Serta menuliskan kalimat yang singkat, namun bermakna arti kebahagiaan di dalamnya.

"Always & forevermore," tulis Sivia.

Dihimpun dari berbagai sumber, diketahui Sivia menikah menggunakan adat Minangkabau. Bernuansa silver-putih gading, ditambah dengan aksen bunga berwarna hitam rancangan dari Hands by Jeje.

Kemudian make up artist, Gyanda Agtyani juga mengunggah foto ketika Sivia sedang persiapan untuk melangsungkan acara pernikahannya.

"Di antara ratusan makeup season sama @siviazizah this one is definitely my favorite," tulis @andaws.

Warganet yang melihat dan mengetahui kini Sivia sudah dipersunting oleh lelaki yang dirahasiakannya itu, langsung membanjiri ucapan selamat. Serta tidak menyangka jika Sivia tiba-tiba menikah. "Gak nyangkaaaa.... selamat yaaa," kata @and****. "Beneran sat set sat set iniiii, happy wedding," ujar @syif*****. "Cantik banget! Selamat " kata @uni******. Namun sementara ini, Sivia belum mau memperlihatkan siapa sebenarnya laki-laki yang telah menikahinya itu. Sebab selama ini kehidupan pribadinya jarang tersorot publik, termasuk pria yang sedang dekat dengan dirinya.