SEOUL - Jungkook BTS dan Charlie Puth dikabarkan berkolaborasi untuk membawakan single terbaru "Left and Right".

Itu diketahui dari sebuah video yang diunggah Charlie Puth di TikTok pada 16 Juni lalu. Dalam kesempatan itu, Charlie mengatakan jika single terbarunya dengan Jungkook itu akan ditampilkan di album mendatangnya yang bertajuk "Charlie".

Â

Menilik dari Soompi, ini bukan kali pertama pelantun 'We Don't Talk Anymore' itu berkolaborasi dengan Jungkook. Sebelumnya mereka pernah tampil bareng di MBC Plus X Genie Music Awards di Korea pada tahun 2018 lalu.

 BACA JUGA:Lirik Lagu My You - Jungkook BTS

Dalam video yang beredar, terlihat penyanyi asal Amerika itu meminta Jungkook untuk menyanyi beberapa bait lagu, yang kemudian diunggah dalam versi lengkapnya. Charlie Puth mengatakan "Ini akan menjadi heboh".

Sekedar informasi, Jungkook merupakan salah satu personel BTS yang lahir pada 1 September 1997. Sedangkan, Charlie Puth seorang penyanyi, penulis lagu dan produser rekaman berkebangsaan Amerika Serikat.

Di awal dikenal karena lagu "See You Again" yang diberikan sebagai penghormatan terhadap Paul Walker saat membintangi Fast and Furious 7.