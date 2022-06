JAKARTA - Artis Nikita Mirzani baru-baru ini memenangkan pertandingan tinju melawan Dinar Candy, rupanya sukses menyita perhatian Krisdayanti. Mengetahui itu, warganet pun mengambil alih kesempatan menantangnya naik ring melawan ibu tiga anak tersebut.

Bermula ketika Nikita Mirzani membagikan potret dirinya berada di atas ring tinju melawan Dinar Candy. Sementara dalam kolom komentar dia menyematkan kata-kata bijak dari petinju senior, Muhammad Ali.

"I hate in every minute during practice, but I say, 'Do not stop. Suffer it now and Live the rest of your life as champion, - Muhammad Ali -" tulis Nikita Mirzani, dikutip dari Instagram, pada Rabu (15/6/2022).

Tak disangka unggahan Nikita itu sukses mencuri perhatian Krisdayanti. Mantan istri Anang Hermansyah itu pun meninggalkan komentar, memuji pencapaian yang diraih kekasih John Hopkins.

"I know you’re on focus !! Go Niki, ditunggu prestasi lainnya ya sayang ! Hebat," kata Krisdayanti. Melihat itu, warganet lantas berkomentar. Banyak dari mereka yang sangat menantikan Krisdayanti naik ring melawan Nikita Mirzani. Pasalnya, mereka menilai ibu Aurel Hermansyah memiliki kemampuan bela diri yang mumpuni. "Mimi KD punya basic bela diri, bahaya nih kalau ikut tinju juga, bisa jadi juara berikutnya," komentar netizen. "Saya juga menunggu mimi KD tanding melawan lainnya," sambung yang lain.