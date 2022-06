JAKARTA - Kabar tak mengenakan datang dari aktris Shandy Aulia. Anak semata wayangnya, Claire Herbowo dikabarkan dilarikan rumah sakit beberapa hari yang lalu.

Kabar itu diumumkan secara langsung lewat Shanyd dalam Instagram. Istri David Herbowo itu membagikan foto dirinya sedang menggendong Claire Herbowo dengan memakai selang infus di pergelangan tangan.

"2 hari mencekam buat mommy daddy! Claire sakit apa? Sampai harus di rawat di rumah sakit?!" tulisnya dalam keterangan, dikutip Selasa (14/6/2022).

Dalam kanal YouTube, bintang film Eiffel I'm Love itu mengabarkan jika suhu badan baby Claire naik turun hingga nyaris mencapai 40 derajat. Tak pelak kondisi ini terasa sangat mencengkam bagi Shandy dan sang suami. Mereka pun dengan sigap membawa sang buah hati ke rumah sakit.

Untuk mengetahui penyebab suhu badan tak stabil itu, Claire yang baru berusia dua tahun terpaksa menjalani tes darah. Meskipun begitu, bocah kelahiran 12 Februari 2020 itu terlihat tetap tenang, bahkan tak menangis ataupun merengek saat sang perawat mengambil sampel darahnya dengan pen lancet.

Di momen lainnya, Baby Claire juga sempat berjoget-joget meski tubuhnya dilanda demam dan tangannya terpasang infus. Melihat keceriaan bocah menggemaskan itu, Shandy pun terlihat sedikit lega.

Hingga akhirnya hasil lab keluar dan sumber masalah Claire pun terungkap. Sang dokter mengatakan, Claire yang dalam masa pertumbuhan ini diduga penasaran terhadap suatu barang hingga tak sengaja menjilatinya. Alhasil, kuman-kuman dari benda tersebut kerap bersarang dalam perutnya.

"Mungkin gak sengaja megang sesuatu lalu terjilat, masuk deh kumannya. Kemarin demamnya memang terlalu tinggi karena kumannya lagi banyak banget yang masuk. Tapi sekarang sudah dikasih obat, (panasnya) udah turun kan, sudah hilang," ujar sang dokter.

Beruntungnya setelah dua hari dirawat di rumah sakit, keadaan Baby Claire sudah semakin membaik. Dokter pun sudah memperbolehkan Baby Claire untuk pulang ke rumah. Dengan senyum sumringah, Shandy yang menggendong buah hatinya itu mengucapkan terima kasih kepada publik yang telah mendoakan kebaikannya.

"Thank you yang sudah doain dan care sama Claire yang lagi sakit.God bless you guys. Bye, Claire mau pulang dulu ya," tutupnya.

Di Instagram, Baby Claire memang dibanjiri ucapan doa serta semangat dari netizen. Banyak pula yang mengaku salut dengan Baby Claire lantaran sangat tenang dan tangguh ketika tubuhnya dalam keadaan kurang sehat.

"Udah nonton YouTube-nya. Ya Ampun Claire kuat banget anaknya sumpah salut aku," tulis anis****.