JAKARTA - Raisa turut menonton laga bulu tangkis Indonesia Master yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, pada 12 Juni silam. Melihat pelantun Mantan Terindah itu, Donna Agnesia pun tak melewatkan kesempatan untuk berfoto bersama.

Istri Darius Sinathrya itu dipercaya untuk memandu acara perpisahan Greysia Polii yang memutuskan pensiun jadi atlet badminton. “The one and only @raisa6690,” ujar sang presenter dikutip dari Instagram pribadinya, pada Selasa (14/6/2022)

Keduanya tampil sporty dalam balutan busana merah dan putih. Donna memakai setelan training berwarna merah dan sepatu kets putih. Sementara Raisa, memilih celana high waist merah dengan atasan dan boots putih, serta jaket bomber merah putih.

Pada lanjutan caption unggahannya, Donna sempat berkelakar, banyak orang yang menyebut dirinya dan pelantun Usai di Sini tersebut mirip. “Kadang suka dibilang mirip #ngarep. Jangan pada protes ya. Yang satu Raisa, satunya lagi Raiso.”

Unggahan ibu tiga anak tersebut kemudian ramai dikomentari warganet. Tak sedikit yang sepakat dengan candaan Donna tentang kemiripannya dengan Raisa. "Mirip Bun, cuma beda generasi saja," ujar seorang warganet. Lainnya menambahkan, "Sama-sama cantik dan menginspirasi. Sama-sama baik hati pula." Sementara warganet lainnya mengungkapkan, "Dua-duanya perempuan cantik dan cerdas."