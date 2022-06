JAKARTA - El Rumi menang melawan Winson Reynaldi dalam pertandingan tinju di atas ring. Tak main-main, El Rumi dinyatakan menang TKO dari 3 ronde pertandingan.

Di atas ring, keganasan El Rumi menghabisi Winson diapresiasi banyak orang. Terlebih, Winson sampai bonyok dibuat anak kedua dari pasangan Ahmad Dhani dan Maia Estianty tersebut.

Ahmad Dhani sendiri terpantau hadir di sisi ring. Support sang ayah mungkin yang akhirnya membakar semangat El Rumi menuntaskan pertandingan sengit tersebut.

"Alhamdulillah kamu menang El @elelrumi," tulis Ahmad Dhani di media sosialnya. "Ini baru anak Ahmad Dhani," tulisnya di unggahan lain. Di sisi lain, netizen ramai mencuitkan kemenangan El Rumi ini di Twitter. Sampai, 'El Rumi' trending topik pagi ini, Senin (13/6/2022).

Banyak netizen dibuat kagum dan terkesima dengan permainan pukulan El Rumi melawan Winson. "What a good attitude showed by El Rumi," puji @beadsd***.

Tak hanya itu, beberapa netizen juga mengatakan kalau pertarungan El Rumi melawan Winson ini sangat seru dan ngamuknya El Rumi pun jadi sorotan lain.

"Wkkwkwk El Rumi ngamoook," tulis @truci** sembari membagikan cuplikan video pertandingan hingga El Rumi dinyatakan menang.

"NT Winson good fight mendominasi tapi kena comeback. GG El Rumi you deserve it, that last minute rush tho. Insane!" komen @Mahendra****. "El Rumi epic comeback," tulis @chindra***.

So, bagaimana nih menurut Anda pertandingan El Rumi melawan Winson Reynaldi, menyenangkan untuk dilihat atau masih kurang greget?