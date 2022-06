JAKARTA - Pebasket Wijaya Saputra alias Wijin belum lama ini membeberkan caranya mengalihkan pikiran setelah resmi mengakhiri hubungan dengan Gisella Anastasia.

Dia mengaku belum memikirkan untuk membuka hati menjalin asmara dengan wanita manapun. Mantan kekasih Agnes Monica itu justru mengalihkan pikirannya berbisnis.

"Usaha ya masih belajar kalau usaha mah, saya mah tukang nasi goreng. Kalau sekarang baru ada usaha-usaha saya. Selanjutnya belum tau aja sih apa. Selama ini so far so good sih," ujar Wijin saat ditemui di Kawasan Mampang Prapatan Kamis (9/6/2022).

Wijin ingin serius membangkitkan beberapa bisnis makannya yang nyaris gulung tikar karena terdampak pandemi.

"Iya pasti Copy Shop saya di Mall tutup, penjualan turun. Dampak pasti ada tapi ya kita survive aja," ucapnya.

Kendati begitu, dia tidak menutup kemungkinan untuk terus berkarya di dunia hiburan. "Ya bagi-bagi waktu saja, kalau memang kebetulan saya bisa, ya saya ambil. Kalau saya enggak bisa, ya saya bilang mohon maaf, enggak bisa gitu," katanya. Sebagai informasi, kabar kandasnya hubungan mereka dibenarkan langsung oleh Wijin saat berbincang santai dengan Melaney Ricardo pada Desember 2021. Dalam kesempatan itu, pebasket 37 tahun itu mengaku sempat stres karena kerap dibandingkan dengan Gading Marten.