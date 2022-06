JAKARTA - Wijaya Saputra alias Wijin masih menjalin komunikasi dengan mantan pacarnya, Gisella Anastasia. Itu lantaran keduanya masih berkolaborasi di dunia bisnis.

Pebasket 37 tahun itu mengaku komunikasinya dengan Gisel hanya mengenai urusan pekerjaan. Mereka tak pernah membahas urusan pribadi satu sama lain.

"Tadi baru telepon mau ngobrol, saya lagi di dalam mau ngobrol masalah kerjaan. Masih kayak teman biasa, ya, kita berpartner di bisnis gitu. Ya sudah tetap bisnis ya profesional saja," ujar Wijin, saat ditemui di Kawasan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, Kamis (9/8/2022).

Sang pebasket mengatakan bahwa mereka sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Oleh karena itu, komunikasi keduanya tetap lancar. Apalagi mereka memiliki tanggung jawab untuk memberi gaji karyawan.

"Awal-awal enggak karena kita memang bersepakat kan. Kalau kita tahu sudahan, kita bicaranya baik-baik," katanya.

"Bisnis kita sama-sama jagain nih, karena kita masih punya karyawan yang harus digaji segala macam. Jadi kita harus memang ngembangin gitu loh. Tapi dia okay, so far so good sih," tambahnya.Â

Lebih lanjut, Wijin menceritakan kalau hubungannya dengan putri Gisel, Gempita Noura Marten juga masih seperti biasa. Dia bahkan tetap sering komunikasi dengannya.

"Apa ya waktu itu saya iseng sama asistennya. Gempi lagi sibuk enggak ya. Kalau enggak saya video call ya, video call gitu-gitu aja. Ngobrol-ngobrol terus sama anak kecil ya, luculah, gemes," tuturnya.