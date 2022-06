JAKARTA - Vicky Prasetyo nekat mengirim pesan melalui Instagram ke Amber Heard menggunakan bahasa Inggris, isinya sukses membuat publik ngakak.

Itu diketahui, ketika mantan suami Kalina Oktarani membagikan tangkapan layar pesan tersebut di akun Instagram pribadinya baru-baru ini.

Diketahui, isinya memberi semangat kepada Amber yang menerima kekalahan di pengadilan dari mantan suaminya, Johnny Depp. Di awal pesan Vicky menyapa hangat Amber.

Selanjutnya, dia memperkenalkan diri dan menyebutnya seorang gladiator asal Indonesia. Tak berhenti sampai disitu, dia mengajak Amber untuk menenangkan pikiran dengan mengajaknya makan ayam dan nasi bakar di Pasar Minggu.

"Hey Ber, i'm gladiator from Indonesian, Basically i'm hear our news on the visual. Because why i'm DM you somehow i care about you. I wanna brings you go to healing. For it Chicken burning or broken rice palapa at Pasar Minggu. Literally i wanna you move on. Thank you," demikian isi pesan yang dikirimkan Vicky ke Amber Heard melalui DM, dikutip dari Instagram, Kamis (9/6/2022).

Membaca pesan Vicky itu sejumlah rekan artis, seperti Dinar Candy, Melaney Ricardo, hingga Celine Evangelista ngakak. Sementara yang lain memberi komentar yang tak kalah lucu. "Itu Ber ...ember bro?" komentar Sandy Sandoro. "Broken rice," timpal Denny Cagur seraya tertawa. "Kak Vicky emang enggak pernah berubah ya, hahahahaha," ujar Emeraldy Tan. Di sisi lain, unggahan itu juga menuai beragam komentar warganet. "Elon Musk ketar ketir insecure nih kalau tau," komentar netizen. "Hati-hati Jon Amber Heard cewek bar-bar, bajak laut sudah pernah jadi korbannya," ucap yang lain. "Johnny Depp lewat sama gladiator Indonesia @vickyprasetyo777," tutur lainnya.