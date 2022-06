JAKARTA - Dikta merasa terganggu akibat komentar orang lain yang menganggapnya kurang jantan karena memiliki rambut panjang. Keresahannya itu dia unggah dalam akun Instagramnya.

“Jarang banget gw speak up kayak gini tapi please dengerin saja sekali ini. Mulai lah jadi orang yang bijaksana. Thank you,” tulis dia dikutip pada Selasa (7/7/2022).

Dia pun meminta untuk tak ada lagi orang yang menghakimi pilihannya untuk memanjangkan rambut. Sebab hal tersebut tak ada kaitan dengan kejantanan.

"Maksud gua, apa ya, enggak boleh tau ngejudge orang kayak begitu. Lu gondrong, tapi kalo laki ya laki aja. Enggak ngaruh nggak sih mau gondrong atau apa," katanya.

Dia pun semakin merasa risih karena sering disangka perempuan karena rambut gondrongnya. Mantan vokalis Yovie & Nuno itu juga menganalogikan penyanyi rock yang juga memiliki rambut panjang namun kejantanannya tak diragukan. "Jangan lah suka ngecap orang atau nge-judge orang kayak begitu. Karena kan, apa ya, jangan lah. Ayo mulai dibuka pikirannya. Udah 2022, bentar lagi 2023, ayo dong kita sama-sama mengubah pikiran dan tidak menjudge orang," kata Dikta. Namun di akhir video, pria 36 tahun itu terlihat memakai daster. Rekan-rekan artis pun gemas setelah melihat akhir dari kontennya. “Tampol ya Ta. Kesel gue udah serius nontonnya,” tulis Audy Item. “Gw kira serius,” tambah Jevin Julian.