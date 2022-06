PASANGAN Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa baru saja meresmikan hubungan asmara 9 tahun mereka ke jenjang pernikahan. Pada 6 Juni 2022 kemarin, Deddy telah resmi mempersunting Sabrina di hadapan wali, penghuru, dan juga dua saksi dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, emas 66 gram, serta uang sebesar 2022 dollar singapura, atau sekitar Rp 21.207,449.

Dihari bahagia tersebut, mantan istri Deddy Corbuzier terlihat tidak ikut serta untuk menghadiri acara pernikahan. Entah tak diberi tahu atau berhalangan hadir, Kalina Oktarani justru membagikan beberapa video saat dirinya tengah berada di sebuah toko karpet.

Dalam unggahannya di akun Instagram, Kalina dan kekasihnya Ricky W Miraza sudah berada di toko karpet tersebut sejak pagi hari. Keduanya bahkan sempat menjalani sesi foto ala prewedding di toko tersebut.

Setelahnya, Kalina terlihat singgah di sebuah tempat makan untuk bertemu dengan teman-temannya. Bahkan salah seorang rekannya sempat menanyakan mengapa dirinya terlambat untuk hadir di pertemuan tersebut.

"Lo prewed tadi? Makanya telat?," tanya seorang rekan Kalina.

"Terus aja gue prewed. Prewed tiap hari aja gitu," jawab Kalina.

Sebagaimana diketahui, kabar terkait pernikahan Deddy dan Sabrina kemarin diketahui langsung lewat akun Instagram pribadi mereka. Keduanya bahkan terlihat mengunggah video momen pembacaan ijab kabul yang disaksikan oleh dua orang petinggi negara.

"Today. 06.06.2022, #DEDlyinlovewithSAB," tulis pasangan itu di akun Instagram pribadi mereka.

"Thank you Ayahanda Jenderal TNI (Purn) Prof. DR. A.M Hendropriyono dan Jaksa Agung Prof. Dr. ST. Burhanuddin., S.H., MM telah bersedia menjadi Saksi di janji suci kami dan terimakasih @gusmiftah atas doa dan nasehat pernikahannya," sambungnya.