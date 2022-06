JAKARTA - Deddy Corbuzier pamit untuk rehat dari media sosial sudah seminggu lamanya. Kabar mengejutkan ini dia bagikan melalui Instagram pribadinya.

"I will be off all social media for a moment," tulisnya dalam latar putih, dikutip pada Senin (6/6/2022).

Tak banyak keterangan yang dijelaskan Deddy. Dirinya hanya menyampaikan salam perpisahan sementara untuk para followersnya.

"See u when i see you, love you all," kata ayah Azka Corbuzier.

Deddy sama sekali tak menjelaskan momen apa yang membuatnya sampai harus pamit sejenak dari media sosial. Sebagian netizen ada yang menduga dia melakukan hal itu karena tengah mempersiapkan pernikahan dengan sang kekasih, Sabrina Chairunnisa. "Selamat bahagia Om Deddy dan Kak Sabrina, semoga pernikahannya lancar sampai hari H," tutur @yanivalerinash. Namun di samping itu, tak sedikit netizen yang menduga, dirinya pamit karena hendak melaksanakan ibadah haji bersama Gus Miftah. "Saya pernah secara tidak sengaja melihat di google ada berita katanya Master Deddy mau naik haji bareng Gus Miftah. Semoga saja benar dan jika Master Deddy naik haji semoga jadi haji mabrur," kata @han***. "Nanti pas haji jangan lupa dicukur om," ujar @and****. Namun sayang, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Deddy mengenai alasan sesungguhnya dia pamit dari media sosial. (ATP)