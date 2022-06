SEGENAP keluarga Ridwan Kamil mengatakan bahwa mereka sudah mengikhlaskan kepergian dari Emmeril Kahn Mumtadz yang dinyatakan tenggelam di sungai Aare, Bern, Swiss, pada 26 Mei 2022 kemarin. Pihak keluarga bahkan menyatakan bahwa pria yang akrab disapa Eril itu telah meninggal dunia.

Hal itu tentunya menyisakan duka mendalam bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga masyarakat. Tak terkecuali bagi kekasih Eril, Nabila Ishma Nurhabibah, yang juga ikut merasa kehilangan sosok pria baik hati yang biasa menemani hari-harinya.

Melalui unggahan Instagram pribadinya @nabilaishma, Nabila terlihat memposting tiga momen berbeda. Foto pertama saat Eril sedang berada di tepi sungai menatap pemandang, foto kedua momen kenangan keduanya saat foto box, dan yang ketiga adalah kumpulan video Eril dan Nabila saat bersama.

Dalam unggahan itu, Nabila menuliskan keterangan foto tentang curhatannya tentang Eril. Nabila mengaku saat dulu dia sering protes kalau Eril terlalu baik dengan orang lain. Tapi ternyata kebaikan Eril kepada orang lain itu bisa dilihat saat kejadian seperti ini.

“Hai A Erill.. Dulu aku sering protes karena kamu selalu terlalu baik sama orang orang. Tapi sekarang justru aku jadi belajar bahwa kebaikan kamulah yang menjadi jutaan doa yang setiap hari dilantunkan oleh orang-orang untuk kamu,” tulis Nabila seperti dikutip MNC Portal Indonesia, Sabtu (4/6/2022).

Nabila mengatakan tragedi hilangnya Eril di Sungai Aare pada 26 Mei 2022 lalu menjadi luka yang sangat dalam untuk dirinya. Namun dengan adanya kejadian itu dia melihat banyak sekali orang sayang pada Eril.

“Sungguh, kejadian ini benar benar menjadi luka yang sangat dalam untuk aku ril. Tapi dibalik itu juga jadi luka yang manis karena aku juga menyaksikan banyak sekali kasih sayang yang mengalir,” tambahnya.

Nabila mengungkapkan kalau saat masih bersama Eril dulu, mereka berusaha mencari kebahagiaan bersama. Namun kini dia sudah ikhlas untuk mencari kebahagiaan sendiri.

“A eril, selama ini kita selalu berusaha mencari kebahagiaan kita bersama. Tapi sekarang, kalau memang kamu sudah menemukan kebahagiaan kamu, aku ikhlas dan aku akan tetap melanjutkan mencari kebahagiaan aku disini,” kata Nabila.

Dalam keterangan foto tersebut, Nabila juga mengungkapkan perasaan sayangnya kepada kekasihnya itu. Dia juga sudah ikhlas dengan apapun yang sudah menjadi rahasia Tuhan.

“Aku sayang kamu ril. Tapi sekarang juga aku belajar untuk menyayangi kamu karena Allah. Jadi aku ikhlas apapun rencana Allah untuk mu dan untuk aku,” tuturnya.

“I love you ril, you will always have a place in my heart. You’re gonna live forever in me,” sambungnya lagi.

Unggahan tersebut dibanjiri komentar netizen yang ikut merasakan duka atas hilangnya Eril.

“Billl sayang ikhlas ya Insya Allah terbaik buat Eril,” kata kartikahxxxxx.

“Nangis dipojokan. Semoga apa yang Allah ambil Allah gantikan dengan yang lebih baik ya sayang,” kata @isyesxxxxx.

“Peluk jauh untuk Kak Nabila. Sabar dan tabah ka Ka Nabila,” kellaaxxxxx.

“Nyesek banget bacanya,” ucap mardawxxxxx.

“Yang kuat dan sabar ya Nabila Insya Allah yang terbaik buat Eril,” ucap nadiaxxxxx.