PENYANYI Eva Celia dan Demas Narawangsa telah resmi menikah hari ini, Jumat (3/6/2022). Pernikahan keduanya diketahui berlangsung secara intim di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, dan hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat beserta keluarga inti saja.

Eva Celia tampil begitu cantik dalam balutan gaun putih yang dipermanis dengan headpiece, lengkap dengan veil putih yang menjuntai indah di kepalanya. Tak kalah menawan, Demas pun tampil gagah mengenakan setelan jas hitam, lengkap dengan dasi pitanya.

Sebagai saksi dari acara sakral itu, Sophia Latjuba mengaku masih tak menyangka jika buah cintanya dari Indra Lesmana ini sudah menjadi istri seorang pria. Terlebih, pria itu adalah Demas, yang notabenenya memang berhubungan dekat dengan dirinya sejak lama.

"Sejujurnya sampai sekarang belum (menyangka) karena Demas sama aku udah deket sekali juga," ucap Sophia dalam jumpa pers secara virtual di Instagram @Thebridestory.

"Sejak lama this is my son in law, meski belum resmi dulu. Jadi menurut aku ini kayak gak ada perubahan sih," sambungnya.

Eva Celia dan Demas sendiri mengaku lega sekaligus bahagia usai melewati masa-masa pemberkatan. Di sisi lain, Eva sempat bersedih dengan keluarganya, namun hal itu karena rasa haru dan bahagia. "Bahagia, lega banget, happy banget lot of tears dikelilingi orang-orang yang kami cintai ya, sesuai dengan impian kita tentunya," ujar Eva Celia "Lega banget. Selain plong ya haru, happy," timpal Demas Narawangsa. Sebenarnya, kata Eva, pernikahan mereka ini ingin dilaksanakan sejak awal 2022. Namun tertunda sampai Juni 2022 karena keduanya masih disibukkan dengan pekerjaan serta kegiatan masing-masing. Meski begitu, dia tetap berbahagia karena acara pernikahannya ini berjalan dengan lancar, sesuai dengan impiannya.