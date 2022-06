LOS ANGELES - Amber Heard kalah lawan Johnny Depp di persidangan. Putusan pengadilan itu membuat Amber sangat sedih, dan itu tertuang di curhatannya yang saat ini viral di Twitter.

Ya, akun Twitter @PopCrave membagikan tulisan yang diduga curhatan Amber Heard usai putusan pengadilan Virginia keluar. Cuitan ini disorot lebih dari 4 ribu netizen.

BACA JUGA:Johnny Depp Menang Lawan Amber Heard atas Pencemaran Nama Baik





Lantas, apa kata Amber Heard usai putusan pengadilan menyatakan dirinya kalah melawan Johnny Depp, mantan suaminya?

"The disappointment I feel today is beyond words. I'm heartbroken that the mountain of evidence still was not enough to stand up to the disproportionate power, influence, and sway of my ex-husband.

I'm even more disappointed with what this verdict means for other women. It is a setback. It sets back the clock to a time when a woman who spoke up and spoke out could be publicly shamed and humiliated. It sets back the idea that violence against women is to be taken seriously.

I believe Johnny's attorneys succeeded in getting the jury to overlook the key issue of Freedom of Speech and ignore evidence that was so conclusive that we won in the UK.

I'm sad I lost this case. but I am sadder still that I seem to have lost a right I thought I had as an American - to speak freely and openly."

Artinya, Amber Heard mengaku sangat kecewa bahkan tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Dirinya patah hati, karena segunung bukti yang diberikan ternyata belum cukup untuk melawan kekuatan dan pengaruh yang tidak proporsional dari mantan suaminya, yaitu Johnny Depp.

"Saya bahkan lebih kecewa karena arti vonis ini amat berarti bagi perempuan. Ini kemunduran. Ini seperti mengembalikan waktu ke masa ketika wanita yang berbicara dapat dipermalukan di depan umum. Ini mengembalikan gagasan bahwa kekerasan terhadap perempuan harus ditanggapi dengan serius," kata Amber, dikutip MNC Portal, Kamis (2/6/2022).

Amber punya keyakinan bahwa pengacara Johnny Depp berhasil membuat hakim pengadilan mengabaikan isu utama yaitu kebebasan berbicara dan mengabaikan bukti yang begitu meyakinkan, karena pihak Amber menang di Inggris atas kasus ini.

"Saya akui bahwa saya sedih kehilangan kasus ini, tetapi saya jauh lebih sedih karena saya tampaknya telah kehilangan hak yang saya pikir saya miliki sebagai orang Amerika yaitu hak berbicara dengan bebas dan terbuka," tambah Amber.

Curhatan Amber Heard ini memicu perdebatan antar netizen. Ada pihak yang mendukung Amber, sedangkan kebanyakan lainnya mendukung Johnny Depp. "Saya harap Amber baik-baik saja usai semua ini. Johnny juga melakukan kesalahan yang sama kepada Amber, lalu kenapa hanya Amber yang menderita? Ini sangat mengecewakan," komen @Sushmitas****. "Amber, stop! Ada baiknya sekarang kamu membayar sanksi atas pencemaran nama baik terhadap Johnny Depp," tegas @Hey_Yo_******. "Saat Amber bicara soal bukti, bukti yang mana ya? Apakah foto yang diedit atau bukti yang dia sendiri tidak memahaminya?" celetuk @WalkingAfter***. "Dia yang menciptakan masalah, dia juga yang mengatakan keputusan pengadilan tidak adil. Terima kasih Tuhan karena telah menunjukkan kebenaran," komen @123_mythou****. "Saya ikutan sedih, tapi sedih karena tangisan Amber tidak ada yang terlihat natural," nyinyir akun @Ohmymic****.