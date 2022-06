JAKARTA - Pasangan Gilang Dirga dan Adiezty Fersa tengah berbahagia. Pasalnya Adiezty baru saja melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki pada Rabu (1/6/2022).

Anak laki-laki yang diberi nama Gin Dirga lahir bertepatan dengan Hari Pancasila, ia lahir di RS Brawijaya Jakarta Selatan.

Nama Gin sendiri diambil dari bahasa Jepang yang artinya perak.

"GIN (read: β€œGin”, not β€œJin”) means silver or silvery in Japanese," tulis Gilang Dirga di Instagram, Rabu (1/6/2022).

Gilang pun berharap dengan maksud pemberian nama Gin diharapkan sang anak dapat menjadi cahaya terang bagi orang-orang di sekitarnya.

Terlebih menurut presenter 32 tahun nama sang anak ada kaitannya dengan Ace, janin Adiezty yang keguguran.

"With the hope that he will always shine the lives around him. Plus, it feels somehow related to our first born, Ace, right?," sambung Gilang Dirga.

Seperti diketahui, ini bukan kehamilan pertama Adiezty Fersa. Sebelumnya ia sempat mengalami keguguran sebanyak 3 kali.