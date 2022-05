KABAR bahagia untuk seluruh penggemar animasi Kiko, khususnya yang berada di wilayah Jakarta. Kini, kalian bisa bertemu langsung dengan Kiko and Friends di Mall@Bassura, Jakarta Timur, mulai dari 29 Mei hingga 19 Juni 2022 mendatang.

Bersama dengan MNC Licensing, Mall@Bassura yang merayakan ulang tahun keenamnya mengadakan berbagai aktivitas seru sekaligus untuk menyambut liburan sekolah mendatang. Berbagai keseruan bisa langsung kalian nikmati bersama Kiko, diantaranya meet and greet, aneka lomba, bernyanyi, hingga menari bersama Kiko and Friends.

Acara bertema Amazing Celebration with Kiko and Friends ini juga dimeriahkan oleh dua sahabat Kiko lainnya, yaitu Lola dan Poli. Anda hanya perlu berbelanja di retail MNC Store yang ada di Mall@Bassura sebesar Rp 100.000 dan Rp 200.000 di area retail lainnya untuk mengikuti keseruan meet and greet bersama Kiko and friends ini.

Belum berhenti di sana, beberapa sudut Mall@Bassura juga dihias dengan berbagai properti dari Kiko, lho. Di dekat panggung meet and greet, tepatnya di lantai Ground, ada background Kiko and friends serta sepatu merah raksasa yang unik untuk dijadikan spot foto yang ciamik. Selain itu, hadir pula properti Kiko, Lola, Ting-Ting, Patino, serta Poli di lantai 1 dan lantai 2.

Menurut pantauan MNC Portal hari ini, Minggu. 29 Mei 2022, terlihat para pengunjung yang lalu-lalang menghentikan langkahnya untuk mengabadikan momen bersama lima karakter serial animasi yang tayang di RCTI setiap hari Sabtu dan Minggu jam 9.00 pagi itu. Tak hanya anak kecil, sekelompok remaja pun turut mengambil gambar dengan ponsel pintarnya.

Melihat antusiasme pengunjung, Marisa Francisca Maliombo selaku Marketing & Retail Manager MNC Licensing merasa optimis jika tayangan animasi Kiko musim ke-4 yang akan tayang pada pertengahan tahun ini bisa mendapatkan sambutan meriah yang serupa. Kedepannya, Marisa hanya berharap Kiko and Friends bisa kembali menghibur masyarakat di berbagai acara lainnya. “Semoga MNC Licensing dan MNC Animation dapat terus berkolaborasi dalam mempromosikan bisnis dan properti milik MNC Animation,” tandasnya.