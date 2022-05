SEOUL- SEVENTEEN baru saja comeback ke dunia musik, dengan merilis album terbarunya, “Face The Sun”. Album yang dirilis pada 27 Mei lalu, menjadi album keempat dari boy group besutan Pledis Entertainment tersebut.

Menurut Hanteo Chart, “Face the Sun” terjual dengan angka penjualan mengagumkan, 1.758.565 kopi. Pada hari pertama penjualannya, angka ini hampir mencetak dua kali lipat rekor penjualan hari pertama SEVENTEEN sebelumnya yakni sebesar 881.788 kopi, diperoleh dari mini album “Your Choice yang diluncurkan pada tahun 2021.

SEVENTEEN tidak hanya berhasil memecahkan rekor penjualan minggu pertamanya sendiri, sebesar 1.364.127 kopi dalam satu hari. Boy group beranggotakan 13 orang ini juga berhasil menjadi artis kedua setelah BTS, dalam sejarah Hanteo yang menjual lebih dari 1 juta kopi dari satu album di hari pertama peluncurannya.

Selain itu, "Face the Sun" telah mencapai penjualan hari pertama tertinggi ketiga dari album mana pun dalam sejarah Hanteo dan hanya dikalahkan oleh album BTS tahun 2020 , "Map of the Soul: 7" dan "BE."

Single utama , "HOT" juga melonjak ke nomor satu di chart realtime Bugs di Korea serta Line Music dan AWA Jepang tidak lama setelah dirilis. Lagu tersebut juga menduduki peringkat atas tangga lagu iTunes di berbagai negara di seluruh dunia, dilansir dari Soompi, Sabtu (28/5/2022).

Disebutkan lebih lanjut, pada 28 Mei, lagu tersebut sudah menduduki peringkat satu di tangga lagu iTunes Top Songs setidaknya di 26 wilayah berbeda di seluruh dunia, termasuk Meksiko dan Singapura.

Sementara album "Face the Sun" juga mencetak prestasi yang sama, bertengger di peringkat pertama dalam tangga lagu iTunes Top Albums di 22 wilayah, termasuk Brasil dan Filipina.