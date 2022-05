JAKARTA - Nia Ramadhani mengungkap sosok yang telah membantu menjaga anak-anaknya menjalani rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkoba bersama sang suami, Ardie Bakrie. Nia dan Ardie menjalani rehabilitasi selama delapan bulan.

Hal tersebut diungkap oleh Nia Ramadhani melalui sebuah foto yang diunggah melalui instagram pribadinya. Ya, sosok tersebut rupanya adalah kakak kandung Nia, Talitha Nugroho.





Dalam unggahan tersebut, Nia Ramadhani membagikan momen kebersamaan dengan sang kakak. Tak lupa, aktris yang membintangi sinetron Bawang Merah Bawang Putih tersebut menuliskan rasa terima kasihnya pada kakaknya.

“Terima kasih kak @talitha_nugroho11 sudah menemaniku dan bantu jaga anak-anak selama hampir setahun belakangan ini. Thank you for always watch my back with your own way,” tulis Nia Ramadhani dalam keterangan foto, dikutip Kamis (26/5/2022).

Membalas unggahan Nia Ramadhani, sang kakak perempuan pun memberikan komentar yang menyentuh.

“Berbagi tawa dan menyeka air mata, aku, kamu, dan mamah, selamanya,” kata Talita Nugroho.

Unggahan rasa terima kasih Nia Ramadhani kepada kakak perempuannya itu pun mendapatkan beragam komentar dari netizen. “Carilah teman, sahabat yang benar-benar tulus dan bisa membuat hidupmu bisa lebih baik kedepanya, anggaplah yg lalu pelajaran yang sangat berharga,” tulis akun @sis****. "Siblings goal, much love stay strong and keep faith mama Nia," tulis @wen****. "Gak ada manusia yang sempurna, yang penting kita mau memperbaikinya," tulis @her****.