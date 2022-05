JAKARTA - Tessa Kaunang belakangan menjadi perhatian publik. Mantan istri Sandy Tumiwa seringkali menarik perhatian lewat media sosial.

Hal yang sama pula kembali diunggah lewat akun Instagram pribadinya. Tampak artis 45 tahun tampil nyentrik dengan kata-kata mutiara di akun media sosialnya tersebut.

"Imperfection is beauty, madness is genius and it's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring," tulis Tessa Kaunang, dikutip MNC Portal Indonesia Rabu (25/5/2022).

Terlihat dalam unggahan di akun instagram pribadinya. Tampak ibu dua anak tampil glamor dan memukau memakai outfit transparan berwarna hitam, ditambah rok mini seksi berwarna beige bermotif.

Agar semakin sempurna, Tessa Kaunang memakai fawles tipis di wajahnya dengan eye shadow berwarna coklat dan eyeliner berwarna hitam. Bukan hanya itu, terlihat cantik ibu dua anak rambutnya dikuncir rapi. Dengan lipstik nude yang semakin memukau.

Seturut dengan adanya unggahan, sontak membuat netizen terpukau. Dengan kecantikan Tessa Kaunang yang semakin memukau. Bahkan ada juga memuji mantan istri Sandy Tumiwa yang semakin awet muda.

"Tetep jiwa muda dan selalu tampil sexy," tulis netizen. "Makin cantik nih," sambung netizen lainnya. "Gokilll cantik Tessa," tulis netizen.

(aln)