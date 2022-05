JAKARTA - Kalina Oktarani dikabarkan menjalani pemotretan prewedding dengan pacar brondongnya, Ricky Miraza. Namun, mantan istri Deddy Corbuzier itu menuai nyinyiran warganet.

Itu terungkap dari video yang diunggah Kalina melalui kanal YouTube miliknya. Pemotretan tersebut mengusung tema Bali. Wanita 41 tahun itu tampil dalam balutan kebaya hitam, dipadukan dengan kain batik yang elegan.

Untuk rambut disanggul dengan aksesoris petitis.Sementara Ricky Miraza terlihat gagah mengenakan busana adat Bali.

Di keterangan unggahan, Kalina menuliskan kalimat “semoga dilancarkan, this is my dream, Alhamdulillah”.

Sehubungan dengan itu, warganet lantas mengira itu pemotretan prewedding Kalina Oktarani dan Ricky. “Ampun nikah lagi, rekor dunia,” komentar seorang warganet. “Settingan lagikah,” tanya netizen. “Nikah lagi?” timpal lainnya. “Set dah... amit-amit cabang bayi. jauh2 begini. doa yg terbaik ajalah. semoga jadi yang terakhir, amin,” kata yang lain. Tak ingin menimbulkan kesalahpahaman, keduanya menegaskan bahwa pemotretan itu bukan untuk prewedding, melainkan kepentingan pekerjaan.