KABAR bahagia datang dari istri Alvin Faiz, Henny Rahman. Setelah kurang lebih sembilan bulan menikah dengan duda satu anak tersebut, Henny akhirnya mengumumkan kabar bahagia kehamilannya.

Melalui akun Instagram pribadinya, mantan istri Zakir Daulay ini terlihat memamerkan alat tes kehamilan digital. Dalam layar, terlihat tulisan bahwa ibu satu anak ini positif mengandung calon anak keduanya, buah cintanya bersama putra mendiang Ustadz Arifin Ilham.

"Pregnant 2-3," bunyi tulisan yang ada di alat tes uji kehamilan tersebut.

Tak hanya itu, Henny mengaku awalnya tak menyangka jika dirinya positif hamil. Hingga akhirnya ia dilarang oleh ibundanya untuk melakukan treatment kecantikan, lantaran dicurigai tengah berbadan dua.

"Berawal dari aku yg muncul jerawat di sekitar hidung dan mulut yg kukira masker lalu muncul juga di jidat dan pipi. Biasanya jerawat aku diemin sampai hilang sendiri, Tapi ini kok kaya lama banget, padahal period juga masih lama," jelas Henny dalam keterangan foto.

"Bilang mama mau treatment tapi tiba2 mama bilang 'jangan dulu, siapa tau hormon hamil'. Aku langsung mikir dan searching2 gitu..," sambungnya.

Usai menuruti perkataan ibundanya, Henny yang penasaran pun akhirnya mencoba melakukan tes kehamilan dengan alat. Bahkan ia mengaku mendapati dua garis di alat tes pack tersebut, meski sempat samar-samar.

Akan tetapi, Henny tidak begitu saja mempercayai bahwa dirinya hamil. Hingga dirinya menjalani tes selama enam hari berturut-turut, termasuk melakukan tes dengan alat digital, dan akhirnya mempercayai bahwa dirinya tengah hamil usai lepas KB pada Maret lalu.

"Masya Allah.. Alhamdulillah Alhamdulillah.. Lepas IUD bulan Maret dan secepat ini dikasih sama Allah di bulan lahirku juga. Bener2 kado terindah..," ungkap Henny.

"Sehat2 ya sayang, sampai ketemu nanti. Jadi sekarang jerawatnya dinikmati dulu aja yaa hehe," tandasnya.

Mengetahui bahwa istrinya tengah hamil, Alvin Faiz pun turut merasa bahagia. Ia bahkan sempat memuji kecantikan istrinya dalam kondisi apapun, termasuk saat Henny tengah berjerawat.

"Our new chapter. Makasih ya cantik, mau gimanapun tetep cantik kok he he he love u," kata Alvin.