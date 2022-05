JAKARTA - Profil suami Maudy Ayunda saat ini paling banyak dicari, setelah bintang film Perahu Kertas itu sempat merahasiakan dari publik.

Penasaran, seperti apa latar belakang kehidupan, pendidikan, hingga karier suami Maudy Ayunda itu? Berikut ada beberapa fakta profil Jesse Choi yang perlu diketahui!

1. Agama Jesse Choi

Banyak yang beranggapan bahwa suami Maudy Ayunda pindah agama sebatas formalitas pernikahan. Padahal, fakta mengungkapkan bahwa Jesse Choi masuk Islam jauh sebelum pernikahan dihelat.

Jesse Choi mualaf dua bulan sebelum pernikahan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Cilandak, Jakarta Selatan, Bunyamin, "Jesse Choi sudah Islam sejak 25 Maret 2022 di Masjid Istiqlal Jakarta dipandu KH Prof Nasaruddin Umar.

2. Sumber Kekayaan Jesse Choi

Berdasar keterangan LinkedIn Jesse Choi, suami Maudy Ayunda ini memulai karier di Bain & Company, San Fransisco, Amerika Serikat, sebagai Senior Associate Consultant. Pekerjaan ini dijabaninya selama 3 tahun dari 2013 hingga 2016.

Lalu, Jesse Choi pindah kerja ke Thumbtack sebagai Marketing selama sebulan pada 2016. Kemudian dia mencoba karier lainnya di Private Equity sebagai Investor di Bain Capital selama 3 tahun sejak 2016 hingga 2019.

Investasi Jesse Choi berkutat di ritel, kesehatan, hingga restoran. Punya kesempatan lebih baik, Jesse Choi diketahui pindah kerja ke Venture Investor di Playground Global. Di sini ia bekerja 4 bulan lamanya pada 2020.

Startup company menjadi sasaran berikutnya. Ya, pada Agustus 2020 Jesse Choi terpantau bekerja di Payfazz yang merupakan startup fintech terkemuka di Indonesia.

Kini, Jesse Choi bekerja di dua tempat sekaligus yaitu sebagai Investor di The 21 Fund dan Entrepreneur-in-Residence (EIR) di AC Ventures. Dari sini pundi-pundi kekayaan Jesse Choi terkumpul.

3. Riwayat Pendidikan Jesse Choi

Masih diintip dari LinkedIn-nya, Jesse Choi diketahui SMA di South High School di Amerika Serikat. Ya, Jesse Choi lahir di Korea Selatan lalu pindah dan besar di AS.

Pendidikan S1 ditempuh di Columbia University, New York, AS pada 2009 hingga 2013. Lalu, lanjut S2 di Stanford University Graduate School of Business pada 2019 hingga 2021 bersama Maudy Ayunda.

4. Akun Instagram Jesse Choi

Jika kita mencari kata 'Jesse Choi' di Instagram, maka Anda akan menemukan dua akun yang semuanya di-follow Maudy Ayunda. Akun pertama adalah @jessechoi, lalu yang kedua @jessechoigolf.

5. Kagum dan Bangga dengan Personal Maudy Ayunda

Di salah satu kolom Medium Jesse Choi, dia menyertakan pendapatnya soal Maudy Ayunda. Itu merupakan ungkpan hatinya menilai sosok sang istri sebelum resmi menikah.

Di sana dikatakan, Maudy Ayunda adalah pribadi yang luar biasa. Pertemuan mereka di Stanford University menjadi awal Jesse menjatuhkan hati pada wanita 27 tahun itu.

"Saya secara personal menganggap Maudy Ayunda adalah sosok yang bijaksana yang pernah saya temui," kata Jesse Choi.

Dia pun memuji banyak hal soal Maudy, mulai dari sikap suka menolongnya, selalu menaruh nilai dari apa yang diperbuat, memanfaatkan ketenaran dengan benar bukan sekadar eksistensi semata, dan Maudy di mata Jesse Choi bukan sekadar cantik parasnya, tapi punya kekuatan di pola pikir dan bertindak. So sweet.

So, itu dia 5 fakta dan profil lengkap Jesse Choi suami Maudy Ayunda.