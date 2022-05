SEOUL - Mina Sharon Myoi menjadi personel TWICE terbaru yang didiagnosa positif COVID-19. Kabar kurang menyenangkan itu diumumkan JYP Entertainment lewat fan cafe resmi girl group tersebut.

Agensi tersebut mengatakan, hasil tes Mina dinyatakan negatif COVID-19 saat tiba di Korea Selatan usai merampungkan tur di Amerika Serikat. Namun sehari setelah tiba di Korea, dia mulai mengalami gejala ringan berupa sakit tenggorokan.

“Dia kemudian menjalani tes rapid antigen yang hasilnya ternyata positif. Saat ini, Mina menjalani karantina sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku,” ujar JYP Entertainment dikutip dari Allkpop, Senin (23/5/2022).

Pada 21 Mei 2022, tiga personel TWICE lainnya: Nayeon, Tzuyu, dan Momo dinyatakan positif COVID-19. JYP Entertainment mengungkapkan, ketiga personel itu mengalami gejala ringan, seperti kelelahan dan batuk ringan.

TWICE diketahui merampungkan tur mereka di Stadion Banc of California, Amerika Serikat, pada 14-15 Mei silam. Mereka kemudian tampil di program talkshow The Late Show with Stephen Colbert, pada 18 Mei 2022.*

