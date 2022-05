JAKARTA - Sebelum Maudy Ayunda menikah dengan Jesse Choi, lebih dulu menyelesaikan hubungannya bersama Arsyah Rasyid pada 2020.

Meski begitu, wajah Maudy tampak masih menghiasi postingan Arsyah Rasyid di Instagram, mulai dari potret bersama rekan hingga keluarga besarnya.

Berikut ada beberapa potret kebersamaan mereka terekam kamera.

1. Foto Bareng Maudy Ayunda saat Ulang Tahun Ibu Arsyah Rasyid

Pada 8 Juli 2018, Arsyah Rasyid mengabadikan potret hangat bersama keluarganya. Tapi yang menarik, ada Maudy Ayunda yang kala itu berstatus paarnya berdiri di sampingnya.

Dia tampil dalam balutan sleeveless top kuning, pelantun 'Tiba-Tiba Cinta Datang'itu menyandarkan dagu ke pundak Arsyah.

2. Bersama Rekan Terdekat

Masih di tahun yang sama, Arsyah juga sempat membagikan kebersamaan mereka saat bertemu dengan teman dekat keduanya.

Dalam unggahan, 18 Februari silam Maudy Ayunda dengan senyum manisnya duduk berdiri di sebelah Arsyah. Sementara di belakang mereka ada rekan-rekan dekat yang juga melempar senyum ke arah kamera.

"Nineteen O Two with loved ones" tulisnya Arsyah dalam keterangan unggahan kala itu.

3. Menghadiri Acara Bergengsi

Baik Maudy maupun Arsyah sama-sama sosok muda berbakat dan menginspirasi. Tak heran, keduanya diundang ke acara untuk membagikan pengalaman.

"Senang telah berbagi beberapa pengalaman saya sebagai seorang pengusaha, terutama dalam bagaimana saya menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan" tutur Arsyah pada 8 Februari 2019.