SEOUL-BLACKPINK mengejutkan penggemarnya dengan proyek terbaru yang tengah digarap bersama majalah musik ternama dunia, Rolling Stone.

Beberapa hari lalu, lewat akun Twitter resminya, Rolling Stone mengunggah misterius video dengan keterangan BLACKPINK x Rolling Stone. Lalu pada Minggu 22 Mei, masih melalui akun Twitter resminya, Rolling Stone merilis poster berisikan jam dan daftar berbagai kota di dunia.

Direktur Rolling Stone, seperti dilapor Allkpop, Senin (23/5/2022) menyebut proyek kolaborasi bersama BLACKPINK ini adalah proyek besar yang tengah digarap di LA, New York, Seoul, Meksiko, Bangkok, Manila, Sdney, Rio de Janeiro, London dan akan dimulai pada hari ini.

Dalam cuitannya, majalah musik itu memasukkan tautan ke toko virtual miliknya. Jika memang Jennie, Lisa, Jisoo dan Rose akan didapuk menjadi model sampul halaman depan Rolling Stone, maka BLACKPINK akan menjadi menjadi girl grup Asia pertama dan girl group dunia ketiga yang menjadi cover utama setelah girl group legendaris, Spice Girls dan Destiny's Child.

Sebelumnya, awal tahun ini BLACKPINK sudah mengumumkan comeback setelah vakum dua tahun.

Meski sampai saat ini, YG Entertainment belum merilis tanggal resmi kapan pelantun hits Boombayah, Ddu Ddu Ddu Ddu dan How You Like That tersebut akan memulai aktivitas comebacknya di dunia musik.

