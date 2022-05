JAKARTA - Aktor Aditya Zoni umumkan istrinya, Yasmin Ow tengah mengandung anak pertama mereka, setelah menikah siri pada Desember 2021.

Kabar bahagia itu diungkapkannya lewat sebuah video di akun Instagram. Yasmin yang mengetahui hasil test pack lebih dulu memberi kejutan kepada suaminya.

Awalnya dia memberikan segelas kopi dan memberi kecupan sebelum bergegas meninggalkan ruangan. Kembali ke kamar lalu menunjukkan hasilnya positif.

"A adventure is about to begin, kejutan terindah! I love you sayang," tulis Aditya Zoni, dikutip pada Senin (23/5/2022).

Melihat itu, Aditya Zoni tak bisa menyembuyikan rasa bahagianya. Dia langsung memeluk sang istri dengan erat.

Kebahagian tampaknya tak hanya dirasakan keduanya, tapi juga sejumlah rekan selebriti. Itu terlihat dari reaksi mereka di kolom komentar. "Wow congratulations," komentar Rebecca Tamara. "Wah congratsss bro!" ucap Kevin Kambey. "Mantapppppp," ujar Arnold Leonard. "congrassttt dit!!" tutur Nabila Zavira. Warganet pun banyak yang mengungkapkan kebahagian atas kabar ini hingga mereka mendoakan kesehatan jabang bayi hingga lahir nanti. "Congratulations yasmin and husband," komentar warganet. "Congrats Arman sama Yasmin bakal jadi ibu muda. Semoga selamat melahirkan," komentar netizen. "Wah Alhamdulillah semoga bayinya sehat sampai persalinan nanti," balas lainnya. "Masya Allah sehat-sehat sampek lahiran kaka dan baby-nya dan semoga saya juga di beri kepercayaan seperti kaka Aamin," ucap yang lain. Sebagai informasi, Aditya Zoni dan Yasmine Ow menikah siri pada Desember 2021, tidak jauh setelah lamaran digelar. Istri adik Ammar Zoni itu merupakan selebgram asal Malaysia.