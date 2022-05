AKTOR sekaligus adik kandung dari Ammar Zoni, Aditya Zoni, tahun ini tak lagi merayakan lebaran seorang diri. Setelah menikah dengan Yasmin Ow, kini Aditya Zoni tampak bersyukur lantaran bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah perdana sebagai seorang suami.

Rasa syukur Aditya Zoni tampak diungkapkan olehnya melalui akun Instagram pribadinya. Pria 22 tahun itu terlihat tampil anggun bersama sang istri sembari mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri.

"Alhamdulillah lebaran tahun ini gak sendirian lagi, Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1443 H untukmu dan keluarga, semoga kegembiraan Idul Fitri berlipat beribu kali dan tetap bersamamu selamanya," tulis Aditya Zoni, dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa, 3 Mei 2022.

Berpenampilan stylish, keduanya terlihat mengenakan pakaian senada, layaknya pasangan-pasangan pada umumnya. Keduanya tampil anggun dan menawan.

Diketahui Aditya Zoni mengenakan baju koko berwarna peach dengan celana bahan berwarna hitam. Sementara Yasmin Ow tampil cantik, mengenakan gaun berwarna peach dengan riasan pada wajahnya.

Potret keduanya yang diunggah di akun Instagram sontak membuat sebagian netizen berkomentar dan mengucapkan Minal Aidzin Walfaidzin. Ada pula mendoakan agar pasangan yang baru menikah siri pada Desember 2021 lalu segera mempunyai momongan.

"Minal Aidin Wal Faidzin Adit Yasmine, happy birthday juga buat Yasmine wish all the best," tulis tari_andra_adiyas.

"Ikut bahagia deh, ditemani bidadari yaak taun skrg mah alhamdulilah," sambung febbybebby24.

"Alhamdulillah semoga cepat dapat momongan ya kak," tambah rinisulistyowati191.

"MasyaAllah tabarakallah ya ga sendiri lagi semoga dilancarkan semuanya Aamiinn, mohon maaf lahir dan batin," lanjut yuliasafitri3.

"Semoga diberikan segera diberikan momongan aamiin," kata ulfa22maria.