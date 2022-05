JAKARTA - Cupi Cupita kedapatan liburan tanpa suami memicu netizen berspekulasi bahwa rumah tangganya dengan Bintang Bagus sedang tidak baik-baik saja.

Itu terjadi ketika Cupi Cupita mengabadikan momen liburan bersama teman-teman perempuannya. Dalam postingannya itu, dia berpose menjulurkan lidah sembari mengedipkan mata.

"Bukan cewe cewe Indosiar. Apa apa nanges.. Mariiii kitaaa sat set satttt settttt…," tulis Cupi Cupita, dikutip pada Jumat (20/5/2022).

Warganet lantas menduga bahwa rumah tangganya dengan Bintang Bagus sudah berakhir. Belum lagi foto-foto sang suami mendadak raib dari media sosialnya.

"Foto suaminya udah enggak ada," komentar seorang warganet. "Foto suaminya kok hilang. Apa sudah end game," kata yang lain. "Lho kok suaminya enggak diajak," kata yang lainnya.

Seakan membenarkan dugaan warganet, Cupi Cupita membagikan postingan lagu Billie Eilish yang berjudul "Ocean Eyes" seolah menyiratkan isi hatinya.

"No fair (tidak adil). You really know how to make me cry (Kamu benar-benar tahu bagaimana membuatku menangis). When you give me those ocean eyes (Ketika kamu memberiku mata laut itu). I'm scared (aku ketakutan)," penggalan lirik lagu yang diunggah Cupi Cupita.

Hingga saat ini, kebenaran rumah tangga Cupi Cupita dengan Bintang Bagus belum dapat dipastikan.

Sebagai informasi, Cupi Cupita resmi menikah dengan Bintang Bagus di Bandung, Jawa Barat, pada Jumat, 19 November 2021. Acara akad dirayakan dengan nuansa adat Sunda, itu terlihat pada siaran langsung di Instagram sang artis.