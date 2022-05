SEOUL - Lee Min Jung akan kembali ke layar kaca dalam waktu dekat. OSEN melaporkan, istri aktor Lee Byung Hun itu akan membintangi drama The Golden Age of Villains.

MSteam membenarkan artisnya mendapat tawaran untuk membintangi drama tersebut. "Namun, dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut," kata agensi tersebut dikutip dari Soompi, Kamis (19/5/2022).

Namun jika Lee Min Jung menerima tawaran tersebut, maka ini menjadi drama terbarunya dalam 2 tahun terakhir. Drama Once Again yang dibintanginya bersama Lee Sang Yeob merupakan karya terakhirnya di layar kaca.

Drama The Golden Age of Villains berkisah tentang pertarungan dan kisah dua penjahat yang dikenal karena sikapnya yang kejam. Aktor Kwak Do Won dan Yoo Ji Tae kabarnya juga mendapat tawaran membintangi drama tersebut.

Produksi drama itu digarap oleh Jin Hyuk, sutradara yang sukses lewat drama City Hunter, Legend of the Blue Sea, Doctor Stranger, dan Master's Sun. Tim produksi juga tengah menjajaki kemungkinan drama tersebut tayang di platform over the top (OTT).

Seperti diketahui, Lee Min Jung dikenal lewat sederet perannya dalam drama populer, seperti Boys Over Flower, Come Back Alive, Fates and Furies, hingga Once Again.*

