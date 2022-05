LOS ANGELES - Britney Spears membawa kabar duka. Dia harus kehilangan janin dalam kandungannya. Kabar duka itu diumumkan sang penyanyi dan tunangannya, Sam Asghari lewat keterangan bersama yang dirilis di Instagram, pada 14 Mei 2022.

“Kami kehilangan bayi tersebut di awal kehamilan. Ini hal menyedihkan bagi semua orangtua,” ujar pasangan ini dikutip dari unggahan mereka, pada Senin (16/5/2022).

Britney dan Sam mengaku, terlalu terburu-buru mengumumkan kabar kehamilan tersebut pada publik. “Seharusnya kami menunggu sedikit lebih lama. Tapi kami tak sabar untuk membagikan kabar bahagia tersebut.”

Dalam masa berkabung tersebut, pasangan ini mengaku, cinta menjadi satu-satunya kekuatan bagi mereka. Sam dan Britney berharap, ada kesempatan lain untuk bisa memiliki anak dalam pernikahan mereka.

“Kami berterima kasih atas dukungan semua pihak. Namun kami membutuhkan privasi untuk bisa melewati momen duka ini,” tutur pasangan ini menambahkan.

Britney Spears mengumumkan kehamilannya pada awal April 2022. Bayi itu, seharusnya menjadi anak ketiga bagi pelantun Oops I Did It Again tersebut, setelah dikaruniai dua anak laki-laki dari pernikahan sebelumnya.

“Pernikahan dan anak adalah bagian penting dari sebuah hubungan yang penuh cinta dan rasa hormat. Menjadi ayah adalah hal yang selalu aku nantikan dan bagiku peran itu sangat penting,” tutur Sam Asghari yang kala itu antusias akan menjadi ayah untuk pertama kali.*

