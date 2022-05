JAKARTA - Selena Gomez meminta maaf setelah para netizen menduga dia mengejek istri Justin Bieber, Hailey Bieber. Dia tidak memiliki niat buruk kepada Hailey.

Melansir geo.tv, Kamis (12/5/2022), pada hari Selasa, Hailey Bieber di TikTok-nya berbagi tutorial riasan baru dengan para netizen, beberapa saat setelah itu Selena membuat rutinitas skincare-nya. Dia tampak memutar bola matanya, memicu beberapa penggemar berspekulasi dia sedang menyindir Hailey, yang mengunggah video 'Get Ready With Me' beberapa jam sebelumnya.

Penggemar yang marah berkata: "Ini terang-terangan menggertak wanita lain dan cara dia memutar matanya di setiap langkah," ujar netizen.

Namun, sang pelantun Love You Like a Love Song dengan cepat meminta maaf atas klipnya dan mengonfirmasi bahwa dia akan menghapusnya.

“Inilah mengapa saya percaya dalam menjaga kesehatan mental Anda. Teman-teman tidak tahu apa yang saya lakukan tapi saya benar-benar minta maaf. Tidak ada niat buruk. Segera dihapus,” ujarnya.

Seperti diketahui Justin Bieber dan Selena Gomez berkencan dan putus dari 2011 sampai 2018. Hingga saat ini netizen masih sering menghubung-hubungkan mereka.

