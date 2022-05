SEOUL - Pihak Kwon Ah Reum akhirnya buka suara terkait rumor asmara sang aktris dengan Doyoung ‘NCT’. Dalam keterangan resminya, SWMP membantah isu asmara dua aktor To X Who Doesn’t Love Me tersebut.

“Rumor yang berseliweran tentang aktris kami, Kwon Ah Reum, di komunitas online sama sekali tidak benar,” ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, pada Senin (9/5/2022).

Bersamaan dengan bantahan tersebut, SWMP juga memastikan, mereka akan mengambil langkah hukum terkait warganet yang menyebarkan komentar jahat dan fitnah terhadap artisnya.

“Kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi hak dan kepentingan aktor kami,” kata agensi tersebut pada akhir keterangannya.*

