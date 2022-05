CALIFORNIA - Nikita Willy kembali traveling setelah 29 hari melahirkan anak pertamanya. Dia dan sang suami memilih berakhir pekan di Taman Nasional Joshua Tree, California, yang berjarak sekitar 2 jam dari tempat tinggal mereka di Los Angeles.

Menariknya, Nikita dan sang suami, Indra Priawan membawa serta putra mereka, Baby Izz dalam perjalanan tersebut. Momen itu kemudian diabadikan sang aktris lewat unggahannya di Insta Story.

Dalam salah satu foto, Baby Izz tampak tenang dalam balutan overalls berwarna coklat. "His first road trip. My little adventurer (Perjalanan darat pertama, petualang kecilku)," tulis sang aktris sebagai caption unggahannya, pada 8 Mei 2022.

Indra Priawan juga mengunggah foto bersama Nikita Willy dan putra mereka dengan latar Taman Kaktus Cholla di Insta Story. "Issa's first adventure (petualangan perdana Issa)," ujar pengusaha 30 tahun itu dalam unggahannya.

Perjalanan pasangan ini ditemani ibu mereka masing-masing: Karlina Damiri dan Yora Febrina. Turut pula dalam perjalanan itu sahabat sang aktris, Sabiha Islam.

Sayang, unggahan Nikita Willy yang dibagikan ulang akun Instagram @rumpi_gosip itu justru memicu perdebatan. Beberapa menyarankan agar sang aktris tidak membawa bayinya keluar sebelum berusia 40 hari. "Bayi itu, imunnya belum terbentuk sempurna. Terpapar virus dan bakteri bisa berbahaya untuk bayi. Tapi ya balik lagi, mungkin orangtuanya merasa aman karena bayinya sudah vaksin. Selain itu tempat wisatanya tidak ramai orang," ujar seorang warganet. Beberapa netizen menilai, pelesiran membawa bayi sebelum 40 hari memperlihatkan 'keegoisan' orangtua. "Ya Allah kasihan anaknya banyak tuntutan sejak kecil. Bagaimana ke depannya?" kata warganet lainnya. Nikita Willy melahirkan Baby Izz secara normal di Rumah Sakit Cedars-Sinai, Los Angeles, Amerika Serikat, pada 7 April 2022. Proses persalinan yang memakan waktu 11 jam itu ditangani oleh dokter langganan para selebriti Hollywood, Thais Aliabadi.*