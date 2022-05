SEOUL - Kim Jong Min, Moon Se Yoon, DinDin, dan Na In Woo memberikan dukungan mereka kepada Ravi VIXX yang menggelar konser 'Revoir' di Olympic Hall, Seoul, Korea Selatan, pada 7 Mei silam.

Keempat bintang 2 Days & 1 Night tersebut terlihat di lantai dua venue konser dan tenggelam dalam kemeriahan pertunjukan tersebut. Allkpop melaporkan, mereka ikut menari dan melambaikan tangan saat penampilan Ravi.

Video dan foto dari konser itu kemudian tersebar di media sosial dan ramai dikomentari warganet. Sebagian besar memuji bromance yang dipertontonkan Kim Jong Min, Moon Se Yoon, DinDin, dan Na In Woo kepada pelantun TUXEDO itu di balik layar.

"Aku rasa, kalau Na In Woo ada di lantai dasar, dia pasti sudah melompati barikade dan naik ke atas panggung ," kata seorang penggemar. Lainnya mengungkapkan, "Duh menakutkan ya. Aku khawatir mereka jatuh dari lantai dua karena saking semangatnya."

'Revoir' merupakan konser perpisahan Ravi VIXX untuk penggemarnya sebelum menjalankan wajib militer. Pada 1 Mei 2022, idol 29 tahun itu merilis lagu Who We Are yang didedikasikan untuk program 2 Days & 1 Night.

Seperti diketahui, dia meninggalkan program itu setelah bergabung sejak Desember 2019. Lewat V Live dia mengungkapkan, alasannya mundur karena ingin fokus mempersiapkan diri untuk berangkat wajib militer.*

(SIS)