LOS ANGELES - James Wan tampaknya enggan membuang-buang waktunya. Setelah resmi menyelesaikan produksi film Aquaman and the Lost Kingdom, kini dia tengah disibukkan dengan syuting The Nun 2.

Hal itu diumumkan sutradara asal Australia itu lewat akun Instagram pribadinya, pada 29 April silam. "NUN 2 - mulai produksi dengan @michaelchaves sebagai sutradara," ujar Wan dikutip dari unggahannya tersebut, Senin (2/5/2022).

Dia menambahkan, "Selamat datang kembali Michael dan Bonnie Aarons (pemeran biarawati) di #TheConjuringUniverse. Ini adalah beberapa foto di mana Bonnie menghantuiku dengan kostumnya di set The Conjuring 2."

Sebelumnya, Warner Bros. mengumumkan rencana penggarapan The Nun 2 dalam ajang CinemaCon 2022 di Las Vegas, Amerika Serikat, pada silam. Sayang, rumah produksi itu masih merahasiakan detail plot dan daftar pemain film tersebut.

Namun mereka mengumumkan Akela Cooper akan menggantikan posisi Gary Dauberman sebagai penulis skenario film tersebut. Film The Nun merupakan prekuel dari kisah The Conjuring 2 yang menampilkan iblis bernama Valak.*

(SIS)