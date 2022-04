PARA pecinta The Hunger Games tampaknya akan berbahagia mendengar kabar tentang film yang diadaptasi dari novel karya Suzanne Collins. Prekuel The Hunger Games bertajuk The Ballad of Songbirds and Snakes baru-baru ini mengumumkan tanggal perilisannya. Tepatnya pada 17 November 2023 mendatang.

Melansir IGN, Sabtu, 30 April 2022, terungkap di CinemaCon 2022, cerita prekuel akan didasarkan pada buku Suzanne Collins dengan judul yang sama dan akan fokus pada Coriolanus Snow pada usia 18 tahun, beberapa tahun sebelum dia menjadi Presiden Panem yang kejam.

"Coriolanus muda tampan dan menawan, dan meskipun keluarga Snow mengalami masa-masa sulit, dia melihat kesempatan untuk mengubah nasibnya ketika dia dipilih menjadi mentor untuk the Tenth Hunger Games... dia ditugaskan untuk membimbing gadis dari Distrik 12 yang miskin," deskripsi resmi berlanjut.

Lionsgate mengumumkan The Ballad of Songbirds and Snakes pada tahun 2020, dan mengkonfirmasi bahwa Francis Lawrence, yang menyutradarai Catching Fire dan Mockingjay Part 1 & 2, akan kembali untuk memimpin cerita baru ini. Novel Collins dirilis pada 19 Mei 2020.

Tidak ada casting yang diungkapkan untuk film tersebut, tetapi kita tahu bahwa Collins akan menulis film tersebut dan akan berperan sebagai produser eksekutif. Pemenang Oscar Michael Arndt akan mengadaptasi skenarionya. “Buku baru Suzanne layak untuk ditunggu. Ini menawarkan semua yang diharapkan oleh para penggemar dari The Hunger Games dan memperkenalkan karakter yang sama sekali baru," kata Joe Drake, ketua Lionsgate Motion Picture Group, dalam pengumumannya. "The Ballad of Songbirds and Snakes secara kreatif mendebarkan dan membawa dunia ini ke dimensi baru yang kompleks yang membuka kemungkinan sinematik yang luar biasa,” tandasnya.