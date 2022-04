MARCELL Darwin liburan ke Bali bersama anak dan istrinya, Fasty Nabila. Apa saja yang mereka lakukan di sana?

Rupanya Marcell dan Fasty memilih kawasan Sanur untuk melepas penat. Sempat dinobatkan menjadi The Best Beaches in Bali, Pantai Sanur memang masih menjadi primadona destinasi liburan di Bali, baik oleh turis mancanegara maupun lokal.

Sunrise di pantai ini memang tak ada duanya, beberapa pantai di Sanur pun masuk menjadi wishlist yang wajib dikunjungi.

Tak pelak bila Pantai Sanur juga sering dikunjungi sederet artis ibu kota, termasuk Marcell Darwin.

Ada beberapa kegiatan seru yang ia jajal di kawasan tersebut, mulai dari menikmati senja di Pantai Sanur hingga bersantai di villa yang dipenuhi beragam fasilitas menarik.

Seperti terlihat pada foto yang satu ini. Marcell Darwin tengah menikmati momen quality time bersama sang istri tercinta dari private pool di tempat mereka menginap yakni, Sanora Villa Sanur.

Pada foto selanjutnya, Marcell tampak menikmati sinar mentari pagi sembari duduk-duduk santai di pinggir kolam. Di foto tersebut, penampilannya terlihat kekinian mengenakan setelan kaos oblong putih, celana pendek warna khaki, sepasan vans old skool, tak lupa kacamata hitam untuk melindungi dari paparan sinar matahari.

Nah, berbicara soal vila yang ditempati Marcell dan keluarga kecilnya, vila ini berkonsep Modern Semi Tropical, dan terdapat dua lantai, yang dapat dinikmati oleh keluarga maupun teman yang menginginkan intimate vlla yang nyaman, cozy, dan homie. Lantai bawah dilengkapi dengan dining dan living area serta 1 kamar tidur, juga 1 kamar tidur lagi berada di lantai atas. Tak hanya itu, di dining dan living area pun, dilengkapi dengan kitchenette lengkap microwave, sehingga bagi wisatawan yang ingin merencanakan masak bersama dengan keluarga dan teman, vila ini sudah pastinya layak dijadikan wishlist utama saat staycation di Bali. Tempat ini juga menawarkan Two Bedroom Villa dengan Private Pool dan Bathtub. Lokasinya pun terbilang strategis di Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur No. 888. Bagi yang ingin menikmati pantai, jarak vila ke pantai terdekat pun tak lebih dari 10 menit, jika berkendara dengan sepeda ataupun motor.