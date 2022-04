ARTIS peran, Adinda Azani baru saja menerima lamaran kekasihnya tepat dihari ulang tahunnya yang ke-28. Bukan menerima lamaran Adhitya Alkatiri, bintang film Roman Picisan itu justru dilamar oleh teman masa kecilnya, Armand Zachary.

"Lucky, i'm in love with my best friend," begitu Dinda memulai keterangan unggahan melalui akunnya di Instagram, Senin (25/4/2022).

Adinda pun mengungkap alasan jatuh cinta pada calon suaminya. Menurutnya, Armand adalah pria baik dan peduli terhadap orang di sekitarnya.

Selain itu, sifat Armand yang mengutamakan aksi ketimbang bicara membuatnya semakin terpesona. Sahabat masa kecilnya itu pun menunjukkan keseriusan untuk melamar, bukan sekedar pacaran.

Tersentuh akan sikap Armand, keduanya pun bersepakat menjalani hubungan yang lebih serius. Sebelum akhirnya dilamar, sang aktris diajak mengenal lebih jauh keluarga Armand.

"Armand ajak keluarga gue makan di luar, supaya kenal dulu, dan setelah itu, mama papap kakak-kakak gue, setuju," ungkapnya.

Adinda pun dikejutkan dengan aksi Armand yang berani mendatangi kediaman orang tuanya untuk meminta restu melamar perempuan 28 tahun itu. Sang aktris bersyukur karena ibu dan ayahnya merestui niat baik Armand. "Tanggal 22 Desember 2021 pas gue lagi syuting, tanpa gue tau Armand dateng ke rumah, ketemu mama papap, untuk minta restu ngelamar gue," kata Adinda. "Alhamdulillah mama papap ngerestuin dan terima Armand. 8 Januari 2022, Armand kasih surprise ngelamar gue in person," imbuhnya. Sebelumnya, Adinda Azani diketahui sempat menjalin hubungan asmara selama 6 tahun dengan Adhitya Alkatiri. Sayangnya, hubungan asmara mereka harus kandas di tengah jalan.