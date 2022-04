Agnez Mo resmi merilis single Patience pada 11 Februari 2022. Dia merilis video klip resmi lagu itu sehari setelahnya. Namun, lagu itu dikemas ulang olehnya dengan merilis versi remix bersama rapper Amerika Serikat, D Smoke, pada 21 April 2022.

Lewat lagu tersebut, penyanyi 35 tahun tersebut bercerita tentang kesabaran sebelum memulai jalinan asmara agar tak terburu-buru memilih pasangan. Lagu ini merupakan sebuah kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidupnya.

Menariknya, lagu versi remix itu langsung menempati puncak chart iTunes Indonesia, 1 jam setelah dirilis, menggeser Angel Baby (Troye Sivan) dan Hati-Hati di Jalan (Tulus). Berikut lirik, chord, sekaligus terjemahan lagu Patience dari Agnez Mo.

Intro

Am7 F#dim Gm9

Gm7 Dm7

Am7

Patience

F#dim Cdim Gm9 Am7

You're dealing with my heart just have some patience

Am7

Stop a minute, wait a second

F#dim

Why you rushin'?

Edim Gm9 Gm7

I thought we were just vibin', just vibin'

Dm7

We in a good space, same page

F#dim Cdim Gm9

Can't complain, I ain't fuckin nobody

Dm9 Cm7

We ain't even gotta go there

F#dim

Already got me babe

Gm9 Gm7

Oh yeah oh yeah

Dm7

Cause when you learn to love yourself

Edim

Can give the love right back

Gm7

Oh yeah oh yeah

Hook

Cm A7

Just have a little patience

F#dim

You'rе dealing with my heart just have somе patience

Gm7 Dm9 Dm7

Cause I ain't like those other girls, I'm blatant

F#m F#dim Gm9

I am not your hobby, I'm not just any body

Gm7 C7

So please just have some patience

Dm9 Dm7

Our eyes don't lie

F#dim

Blurred lines

Gm9

It's so strong we can't hide it

Dm9

Although I want you

Dm7 Ddim Dm

There's rules, so nothing can be done

Gm9 Gm7

Until I decide it, so don't try it

Gm7

We ain't even gotta go there

Dm

Already got me babe

Gm9 Gm7

Oh yeah oh yeah

Dm9 Dm7

Cause when you learn to love yourself

Ddim

Can give the love right back

Gm9 Gm7

Oh yeah oh yeah

Dm9

Just have a little

Dm7

Patience

F#dim Cdim

You're dealing with my heart just have some patience

Gm7 Cm7

Cause I ain't like those other girls, I'm blatant

F#dim Cdim Gm9

I am not your hobby, I'm not just any body

Gm7 C7

So please just have some patience

Bridge

Dm7 F#dim

Free me, free me from these reservations

Gm7 Cm7 C7

Seeing, nobody can love me like you give in

Gm9

Don't let this body go

Gm7

But can't nobody know

C7

Just have a little patience

F#dim Cdim

You're dealing with my heart just have some patience

Gm7 Dm9 Dm7

Cause I ain't like those other girls, I'm blatant

F#dim Gm9

I am not your hobby, I'm not just any body

Gm7

So please just have some patience

Outro

Dm9 D7

F#dim Gm9 Gm7 Cm7

Dm9 Dm7

F#dim Gm9 Gm7 Cm7

Terjemahan Lirik Lagu Patient - Agnez Mo

Berhenti sebentar, tunggu sebentar

Kenapa kamu terburu-buru?

Saya pikir kami hanya vibin', hanya vibin'

Kami berada di tempat yang bagus, halaman yang sama

Tidak bisa mengeluh, saya bukan siapa-siapa (tidak ada)

Kami bahkan tidak harus berada di sana

Sudah punya aku sayang

Oh ya oh ya

Karena ketika kamu belajar mencintai dirimu sendiri

Dapat memberikan cinta kembali

Oh ya oh ya

Hanya memiliki sedikit

Kesabaran

Kamu sedang berurusan dengan hatiku, bersabarlah

Karena saya tidak seperti gadis-gadis lain, saya terang-terangan

Aku bukan hobimu, aku bukan sembarang tubuh

Jadi harap bersabar saja

Mata kita tidak berbohong

Garis-garis yang kabur

Ini sangat kuat sehingga kita tidak bisa menyembunyikannya

Meskipun aku menginginkanmu

Ada aturan, jadi tidak ada yang bisa dilakukan

Sampai aku memutuskannya, jadi jangan mencobanya

Bebaskan saya

Bebaskan saya dari reservasi ini

Melihat

Tidak ada yang bisa mencintaiku sepertimu

Aku menyerah

Jangan biarkan tubuh ini pergi

Tapi tidak bisakah tidak ada yang tahu?